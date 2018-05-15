احياءً لذكرى النكبة ..مواجهات قوية اليوم في بيت لحم والبيرة ونابلس والخليل وطولكرم

تتواصل في هذه اليوم الثلاثاء مواجهات قوية بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال في الضفة الغربية، إحياءً لذكرى النكبة وحدادا على شهداء غزة الذين ارتقوا نتيجة مشاركتهم السلمية على حدود القطاع احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

ففي بيت لحم، خرجت مسيرات حاشدة طافت شوارع المدينة تضامنا مع شهداء غزة، حيث أصيب الصحفي موسى الشاعر بالرصاص المطاطي خلال المواجهات، فيما تتواصل المواجهات العنيفة على مدخل بيت لحم الشمالي غضبا للقدس والشهداء.

وفي البيرة أصيب 3 شبان بالرصاص الحي والمعدني خلال مواجهات على المدخل الشمالي للمدينة، فيما تواصل قوات الاحتلال إطلاق قنابل الغاز بكثافة خلال المواجهات في المنطقة نفسها.

وأما في الخليل، فقد أعلنت وزارة الصحة عن 3 إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال وسط المدينة وقرب باب الزاوية، كما رشق شبان فلسطينيون حافلة للمستوطنين بالحجارة قرب مدينة حلحول.

وتشهد محافظة نابلس مواجهات مع قوات الاحتلال قرب قرية اللبن الشرقية حيث أصيب فتى فلسطيني واعتقل شاب، إضافة لمواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال عند حاجز حوارة جنوب المدينة، ومستوطنة “شافي شمرون”، كما أفاد شهود عيان أن عشرات الشبان توجهوا إلى نهاية شارع القدس جنوبي المدينة، وأغلقوا الشارع بالإطارات المطاطية المشتعلة، ودارت مواجهات بينهم وبين جنود الاحتلال.

وفي طولكرم تندلع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على مداخل المدينة، حيث يشعل عشرات الشبان الإطارات المطاطية، فضلا عن إلقاء الحجارة في محيط المصانع الكيماوية الإسرائيلية غرب طولكرم.

وفي السياق تجري طوال اليوم مسيرات عدة في محافظات الضفة الغربية في كل من طوباس ونابلس وجنين وأريحا والخليل حدادا على شهداء غزة وإحياء لذكرى النكبة.