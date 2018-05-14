سيطرة سريعة على حريق عند صوامع العقبة.. ولا وفيات

اندلع حريق بالقرب من صوامع الحبوب، ظهر الاثنين، في ميناء العقبة القديم، حيث اصيب 7 اشخاص على الاقل بجروح ورضوض في مختلف انحاء الجسم، بحسب مصدر امني.

وقال المصدر الامني : ان الحريق قد اندلع جراء اعمال انفجارات قامت بها فرق مختصة اثناء هدم تلك الصوامع.

واضاف هذا المصدر يقول : ان كوادر الاسعافات والانقاذ في مديرية دفاع مدني العقبة قد تعاملت مع الحادث، وعملت على تقديم الاسعافات الاولية اللازمة للمصابين وتم نقلهم الى المستشفى، وحالتهم الصحية متراوحة بين المتوسطة والبالغة.

ومن جهة اخرى اكد شهود عيان بأن الأدخنة المتصاعدة جراء الحريق أحاطت بصوامع الحبوب بصورة كثيفة، في حين تصاعدت اعمدة الدخان من داخل الميناء القديم .

ورجح شهود العيان ان مصدر الحريق يعود لانفجار اسطوانة غاز تستخدم لقص الحديد، والتي يتم استخدامها في احد المواقع بالميناء القديم حيث تجري فيه حاليا اعمال هدم وازالة لتسليمه الى شركة ايجيل هيلز الاردن.

وبحسب الشهود فقد حضرت طواقم الدفاع المدني، وقامت بنقل 5 مصابين اثنين تم نقلهما الى مستشفى الامير هاشم .

كما افاد شهود العيان بأن الشخصين اللذين كانا في اعلى الصوامع اثناء عملية التجهيز اليوم فقد تم التأكد من انهما غير مصابين ويجري العمل حاليا على انزالهما من خلال طائرة هيليو كابتر.

ومن جانبه قال ناصر الشريده، رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ان اعمال المناولة في الميناء الجديد تسير بشكل طبيعي ولا تاثير للحادث على ذلك .

واشار الشريدة الى ان آليات الدفاع المدني قد استطاعت السيطرة على الحريق ونقل المصابين الى المستشفى ويجري العمل حاليا على تنظيف الموقع من اثار الحريق .