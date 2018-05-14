تيار الصدر يتقدم على فريق العبادي في لعبة الانتخابات البرلمانية العراقية

تشير النتائج الأولية في الانتخابات البرلمانية العراقية، إلى تقدم قائمة “سائرون” بقيادة مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، في حين حل “تحالف النصر” بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي المرتبة الثالثة.

وجاءت هذه النتائج بعد فرز معظم الأصوات في الانتخابات التي اُجريت امس الاول السبت، حسب المفوضية العليا للانتخابات العراقية، حيث تُوصف هذه النتائج بأنها عودة قوية للزعيم الصدري.

وتشير النتائج، حتى الآن، إلى أن قائمة “الفتح” التي تضم فصائل الحشد الشعبي والمدعومة من إيران بقيادة هادي العامري تحتل المرتبة الثانية.

ولم يتصدر “تحالف النصر” النتائج في أي من المحافظات العشر التي تم الإعلان عن نتائجها الأولية، واحتل المرتبة الثالثة إلى الخامسة في ترتيب النتائج بمعظم المحافظات التي تم الإعلان عنها.

وتتصدر بغداد المحافظات التي تم الإعلان عنها من حيث عدد المقاعد (71)، تليها محافظة البصرة (25)، وذي قار (19).

وخرج المئات من أتباع الصدر في مظاهرات فرح بعد الإعلان عن فوز قائمة “سائرون” في 10 محافظات عراقية.

ودعت وزارة الداخلية لعدم إطلاق النار خلال إعلان نتائج الانتخابات وتوعدت باعتقال المخالفين.

وقد سجل أكثر من 24 مليون عراقي في سجلات الناخبين لانتخاب 230 نائبا من بين نحو 7000 رشحوا أنفسهم في الانتخابات التشريعية.

وتقول المفوضية العليا للانتخابات في العراق إن نسبة 20 في المئة فقط من المرشحين في هذه الانتخابات هم من الجدد.

وتنافس في هذه الانتخابات 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، عبر 7 آلاف و367 مرشحاً، ومنها:

وقائمة “سائرون” عبارة عن تحالف بين التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر مع الحزب الشيوعي العراقي بزعامة رائد فهمي وأحزاب أخرى منها حزب الاستقامة بزعامة حسن العاقولي، والتجمع الجمهوري بزعامة سعد عاصم الجنابي، وحزب الدولة العادلة بزعامة قحطان الجبوري.

ويقود الأمين العام لمنظمة “بدر” هادي العامري قائمة “الفتح”، ويتألف من فصائل الحشد الشعبي والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الذي انفصل عنه زعيمه السابق عمار الحكيم، وأحزاب سياسية صغيرة من مكونات أخرى.

ويتزعم ائتلاف النصر رئيس الوزراء حيدر العبادي ومعه قوى وأحزاب صغيرة. وتتواجد قوائم هذا التحالف في 18 محافظة بما فيها محافظات إقليم كردستان.