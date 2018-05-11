الأسد يؤكد تمسكه بالرئاسة ما دام الشعب يريده ويوضح انه لا يكترث باقوال ترامب وتوصيفاته لان لغته تمثل اخلاقه
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ليلة الصواريخ .. تبجح اسرائيلي في الاعلام وتفوق سوري ـ ايراني في الميدان

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