لا للتوقف عن الكتابة

الأستاذ فهد الريماوي المحترم

رئيس تحرير صحيفة “المجد”

تحية طيبة وبعد

تعليقا على الافتتاحية التي تساءلت فيها “أليس من اللائق والجدير بنا ان نفيء الى الصمت، ونبتعد عن المسرح، ونتوارى خلف الكواليس…؟” الإجابة من وجهة نظري أن الابتعاد قرار غير سليم. الصحيح الاستمرار في الكتابة، وزيادة عدد مقالاتك في موقع “المجد”. حقا إن “الكتابة موقف” وستظل “وردة الفنون كافة، ورائدة الصناعات الابداعية، وسيدة الحواس الخمس”. أقترح أن تبدأ سلسلة ذكريات عن عالمي الصحافة والسياسة كتمهيد لنشر كتاب لصحفي مخضرم.

مع أطيب التحيات

عدلي الهواري

مجلة “عود الند” الثقافية / لندن