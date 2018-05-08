الحريري يعترف ان حزبه خسر ثلث مقاعده .. والنتائج أسوأ من المتوقع

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن تيار “المستقبل” الذي يتزعمه خسر أكثر من ثلث مقاعده في البرلمان، حسب نتائج الانتخابات النيابية التي أجريت أمس في البلاد.

وأقر الحريري، أثناء مؤتمر صحفي، بأن تياره حصل على 21 مقعدا فقط مقارنة مع 33 في البرلمان السابق، مؤكدا أن التيار الذي “يحارب على أكثر من جبهة” كان يأمل في تحقيق نتائج أفضل في أول انتخابات نيابية في البلاد منذ نحو عقد.

واعترف الحريري بأن “ثغرات كثيرة” كانت في تياره، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عنها والعمل أكثر، مشيرا إلى أن الانتخابات الأخيرة، مهما كانت نتائجها، هي رسالة إيجابية جدا إلى المجتمع الدولي.

وذكر رئيس الحكومة أن اللبنانيين صوتوا في انتخابات أمس لمشروع الاستقرار والأمن والتطور الاقتصادي، وتابع قائلا: “أمد يدي لكل من يريد العمل من أجل تحسين معيشة وحياة اللبنانيين، وسنحافظ على الديمقراطية التي مارسناها”.

وأشار رئيس الحكومة إلى “الانتصار على جميع الجبهات بإرادة جمهور عريض يستطيع أن يرفع رأسه بالإنجاز السياسي والشعبي الكبير”.

وتعهد الحريري، وهو أكبر مرشح لتشكيل حكومة جديدة رغم نتائج الانتخابات، بالبقاء حليفا لرئيس الجمهورية ميشال عون، مشددا على أن هذا التحالف يؤمن الاستقرار.

وتابع أن أكبر إنجاز حققته حكومته هو إجراء هذه الانتخابات نفسها، مضيفا أنه لا مشكلة لديه مع نتائجها.