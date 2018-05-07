مصطفى قمر تزوج مجدداً منذ 3 سنوات سراً حفاظاً على مشاعر ولديه

اثيرت حالة من الجدل وذلك بعد تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة تكشف زواج الفنان المصري مصطفى قمر للمرة الثانية من سيدة تدعى غادة رزق، وحرص الكثير من جمهوره على تهنئته بهذه الزيجة، وعبر البعض عن إعجابهم بجمال زوجته الجديدة.

وافادت احدى المجلات الفنية المتخصصة أن مصطفى قمر إنفصل عن زوجته الأولى ووالدة ابنيه غادة عيسى منذ أكثر من عامين بعد نشوب خلافات بينهما لم يتمكنا من حلها وقررا الإنفصال، إلا أنهما اتفقا على الحفاظ على علاقة المودة والإحترام من أجل ابنيهما تيام وإياد.

وبعد شهور من الإنفصال تقابل مصطفى قمر مع غادة رزق، وتتطورت علاقة الصداقة التي جمعت بينهما إلى قصة حب إنتهت بالزواج منذ شهور طويلة، ولكنه كان لا يرغب في الإعلان عن هذه الزيجة حفاظًا على خصوصية حياته العائلية، وعلى مشاعر ابنيه أيضاً.