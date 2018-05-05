لاول مرة منذ 26 عاماً .. فوز ساحق لقائمة اليساريين والقوميين على قائمة الاسلاميين في انتخابات نقابة المهندسين الاردنيين
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جرينتش+2 10:07
لاول مرة منذ 26 عاماً .. فوز ساحق لقائمة اليساريين والقوميين على قائمة الاسلاميين في انتخابات نقابة المهندسين الاردنيين

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