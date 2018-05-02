نصر الله يحذر من مليارات الدولارات التي تدفعها السعودية لمحاربة محور المقاومة

اعتبر أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، امس الثلاثاء، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مستعد لدفع مليارات الدولارات لمحاربة محور المقاومة.

وقال نصر الله في كلمة له خلال الخطاب الجماهيري للحملة الانتخابية لحزبه، إن “كل من يريد إثارة حسابات مناطقية يخدم إسرائيل وأعداء المقاومة من حيث يعلم أو لا يعلم”، موضحاً أن “الحرب تكاد تنتهي مع الوكلاء في المنطقة ولكنها يمكن أن تبدأ مع الأصلاء”.

وأضاف أن “ولي العهد السعودي مستعد لدفع مليارات الدولارات لمحاربة محور المقاومة”، مشدداً بالقول “أقول لمن قدموا الدماء يجب أن تحموها بأصواتكم والمقاومة بحاجة إلى حماية سياسية ضد المؤامرات”.

ولفت نصر الله الى أن “تيار المستقبل والقوات اللبنانية كانا يغطيان الإرهابيين الذين هددوا البقاع وكانا يصفانهم بالثوار”، معتبراً أن “الدولة تخلت عن البقاع في الموضوع الأمني بحجة النأي بالنفس أو لأن قوى سياسية كانت مرتبطة بالإرهابيين”.

واعتبر الأمين العام لحزب الله أن سوريا قد انتصرت وأن “المشروع الأميركي السعودي سقط”، مضيفا أن أميركا وحلفاءها والسعودية لن يسكتوا عن خسارتهم في سوريا والعراق ولبنان.