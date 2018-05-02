على مشارف الشهر الفضيل ..لقاء حميم بين كندة علوش وغادة عادل

تحل النجمة السورية كندة علوش ضيفة على النجمة المصرية غادة عادل فى برنامجها “تعشب شاى”، فى حلقة خاصة بعنوان “رمضان جانا”، يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساء، تتحدث خلالها علوش عن رمضان شهر الصوم والتأمل وذكرياتها معه، وكيف عاشته فى سوريا ومصر، وما أكثر الأشياء التى تميز رمضان فى سوريا وتفتقدها فى مصر.

وتكشف كنده خلال الحلقة عن أكثر شىء تحبه فى أجواء هذا الشهر فى مصر، وهل تتذكر أول يوم صامت فيه وكم كان عمرها؟ ومن هو أول مَنْ تتصل به وتقول له كل سنة وانت طيب “رمضان كريم”؟، وما الأكلات التى تفضل تجهيزها فى رمضان، وهل يعجب أكلها زوجها النجم عمرو يوسف؟ ويتناول اللقاء الحديث حول أعمالها التى تعرض فى رمضان وأعمال زوجها، وهل يهتمان بمشاهدة هذه الأعمال وهل تتذكر الأعمال التى كانت تتابعها فى رمضان زمان؟

كما يتطرق الحديث إلى مشوارها الفنى بشكل عام والحلم الذى لم تحققه فى مشوارها حتى الآن، ومَنْ الشخصية التى تتمنى تجسيدها من خلال عمل درامى ولا يعرف عنها الجمهور كثيرا؟ وهل مازالت تفكر فى تجربة الإخراج أم أنها كان تجربة وانتهت؟ وتتحدث أيضا عن الشهرة وعيوبها التى تعانى منها والشائعات، وأكثر شائعة أزعجتها وضايقتها منذ بداية عملها فى مجال الفن وإلى الآن.