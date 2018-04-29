نزال والرشق يشاركان بتشييع جثمان قيادي حمساوي في منطقة الزرقاء

شارك عدد من قيادات حركة “حماس”، امس السبت، في تشييع جثمان الناشط الفلسطيني وائل أبوهلال، عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، حيث تمت عملية التشييع في محافظة الزرقاء.

وقد سمحت السلطات الأردنية لعدد من قيادات حركة “حماس”، بدخول البلاد، عبر تنسيق أمني مسبق، حيث منحت السلطات عددا من قادة الحركة إذنا لدخول البلاد للمشاركة في تشييع الجثمان.

وكان أبرز المشاركين في الجنازة، محمد نزال، نائب رئيس حركة “حماس” في الخارج، وعزت الرشق، عضو المكتب السياسي للحركة ومسؤول العلاقات العربية والإسلامية فيها، إضافة إلى عدد من قيادات الحركة الإسلامية في الأردن.

وقد القى الشيخ حمزة منصور، الأمين العام السابق لجبهة العمل الإسلامي ، كلمة بعد اتمام عملية الدفن، أشاد فيها بالفقيد أبو هلال “وحيا الحركة التي انتمى إليها (في إشارة إلى حماس)، وأفرزت عددا كبيرا من القيادات العاملة في جميع الميادين”.

يشار إلى أن ابوهلال كان قد تعرض لجلطة دماغية في العاصمة البريطانية لندن، قبيل مشاركته في ندوة حول سبل دعم القضية الفلسطينية كانت مقررة هناك، وأجريت له عمليتان جراحيتان، لكنه ما لبث أن فارق الحياة عن 57 عاما.