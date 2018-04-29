موقع أمريكي يقرأ محاضر "الناتو" السرية ويفضح اسباب تعطش ساركوزي للحرب على ليبيا وسرعة قتل القذافي
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جرينتش+2 12:39
فيما يواصل الجيش تحرير احياء القدم والتضامن والحجر الاسود .. خروج الإرهابيين من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم

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