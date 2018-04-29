فيما يواصل الجيش تحرير احياء القدم والتضامن والحجر الاسود .. خروج الإرهابيين من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم

أفاد مراسل سانا الحربي بوجود معلومات تفيد بالتوصل لاتفاق بين الحكومة السورية والمجموعات الإرهابية المنتشرة في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم بريف دمشق الجنوبي.

وذكر المراسل الحربي أن الاتفاق يقضي بإخراج من يرغب من الارهابيين مع عائلاتهم فيما تتم تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم.

وجاء الاتفاق بعد ساعات قليلة من سيطرة الجيش العربي السوري على أحياء الماذنية والقدم والعسالي والجورة وتضييق الخناق على المجموعات الإرهابية المنتشرة جنوب دمشق التي رضخت للخروج من المنطقة بعد الخسائر التي تكبدتها خلال العملية العسكرية المتواصلة للجيش.

ولفت مراسل سانا إلى أن الاتفاق يقضي أيضا بعودة مؤسسات الدولة إلى يلدا وببيلا وبيت سحم وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إخراج الإرهابيين منها مبينا أن تنفيذ الاتفاق سيبدأ بعد انتهاء الترتيبات التنفيذية له.

ونظم أهالي بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم بريف دمشق خلال الأشهر الماضية مظاهرات عديدة ضد المجموعات الإرهابية التي تعرقل انجاز المصالحات المحلية ودخلوا في مواجهات مباشرة مع التنظيمات الارهابية تعبيرا عن رفضهم القاطع لوجودها في هذه البلدات مطالبين بخروجها نهائيا من الريف الجنوبي لدمشق.