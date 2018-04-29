ابتكار جهاز الكتروني يتيح للنائم التحكم في احلامه

توّصل علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة إلى ابتكار آلة تتيح للأشخاص إمكانية التحكّم بأحلامهم أثناء النوم من خلال استغلال مرحلة تعرف باسم “Hypnagogia”.

ويعتمد جهاز “Dormed Dormio” على هذه المرحلة التي تحدث في لحظة ما بين النوم والاستيقاظ، وهي الفترة التي من المرجّح أن تتذكر فيها أحلامك.

وينشد العلماء أن تساعد عملية السيطرة على الأحلام، في الحالة “شبه الشفافة”، الناس على تنشيط التفكير الإبداعي.

الجهاز، الذي طُوّر من قبل الباحثين في مختبر MIT Media بقيادة الأستاذ آدم هورويترز، مكوّن من جزأين: قفاز يرتديه المستخدم، وروبوت متحدّث بجانب السرير للتأثير على أفكار الشخص. ويوجد مستشعرات في كف القفازات تراقب الشخص النائم وترصد أفكاره، وذلك من خلال إغلاق يد المستخدم للضغط على المستشعرات.

وفي حين تكتشف المستشعرات أن الشخص يغرق في النوم إلى جانب تغير أنماط الموجات الدماغية، فإن الروبوت سيصدر ضوضاء معينة.