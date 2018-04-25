الجبير يدعو حكام قطر لتلبية مطالب ترامب بدفع تكاليف الحماية الامريكية لنظامهم والا فسيسقط خلال أقل من أسبوع

قال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، يوم امس الثلاثاء، إن النظام القطري سيسقط خلال أقل من أسبوع لكن في حالة واحدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية تصريحات للجبير قاله فيها: يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك وذلك قبل أن يلغي الرئيس الأمريكي الحماية الأمريكية لدولة قطر والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأمريكية على أراضيها.

وأكد الجبير تصريحات ترامب التي قال فيها إنه لو قامت أمريكا بسحب الحماية الأمريكية المتمثلة بالقاعدة العسكرية من قطر فإن النظام سيسقط هناك خلال أقل من أسبوع.

وكان الجبير، قد صرح في وقت سابق بأن بلاده عرضت إرسال قوات من “التحالف الإسلامي” لمحاربة الإرهاب إلى سوريا، وأوضح خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن السعودية عرضت على الولايات المتحدة الأمريكية إرسال قوات من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب إلى سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالب، امس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، دولا خليجية أن تزيد مساهماتها المالية من أجل طرد “الإرهابيين” في سوريا.

وقال ترامب: “لن نستمر بدفع مليارات الدولارات والمخاطرة بجنودنا دون أن نتلقى مقابلا لذلك. نريد عودة جنودنا من سوريا ولكن نريد أيضا أن نحقق نتائج قوية هناك”.

وأضاف ترامب: “أرغب في سحب قواتنا من سوريا لكننا لا نريد إتاحة المجال لإيران للاستفادة من ذلك. على دول خليجية أن تزيد مساهماتها المالية من أجل طرد الإرهابيين من سوريا”.

وتابع الرئيس الأمريكي: “دفعنا 7 تريليونات دولار خلال 18 عاما في الشرق الأوسط وعلى الدول الثرية دفع مقابل ذلك”.

وأردف: “هناك دول لن تبقى لأسبوع واحد دون حمايتنا وعليهم دفع ثمن لذلك”، معربا عن رغبته في أن “ترسل دول أخرى جنودها إلى سوريا”.