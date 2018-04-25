"نيويورك تايمز" تكشف تورط الموساد باغتيال الشهيد فادي البطش بدعوى قيامه بالتجسير بين حماس وكوريا الشمالية
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جرينتش+2 12:34
الجبير يدعو حكام قطر لتلبية مطالب ترامب بدفع تكاليف الحماية الامريكية لنظامهم والا فسيسقط خلال أقل من أسبوع

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