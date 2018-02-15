اعتقال المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية

قال نجل السياسي المصري البارز عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية إن الأمن المصري ألقى القبض على والده، و6 آخرين من قيادات الحزب المعارض

وكتب حذيفة نجل عبچ المنعم آبو الفتوح، علد صفحته علد فيسبوك “تم الآن اعتقال عبد المنعم أبو الفتوح وأعضاء المكتب السياسي لحزب مصر القوية: أحمد عبد الجواد، أحمد سالم، محمد عثمان، عبد الرحمن هريدي، أحمد إمام ، تامر جيلاني”.

وأكد التلفزيون المصري امس الأربعاء الخبر وذكر أن النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار السياسي المعارض عبد المنعم أبو الفتوح فيما يتعلق بقضية الاتصال بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

يشار إلى أن أبو الفتوح قيادي إسلامي حصل على نحو خمس عدد الأصوات في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي جرت في 2012.

وكان ضمن عدة شخصيات سياسية بارزة دعت الشهر الماضي إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة التي تجري في آذار.

وقد كلف النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق نيابة أمن الدولة العليا بتولي التحقيق مع المدعو عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وذلك على خلفية تصريحاته لقناة الجزيرة القطرية المعادية لمصر وإطلاق سيل من التصريحات ضد القوات المسلحة المصرية والشرطة والتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية والتعاون مع عدد من أصحاب الكيانات الاعلامية المعادية للدولة.

كما أمر النائب العام بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد أبو الفتوح وذلك لقيامه باتهام القوات المسلحة بترويع الآمنين في سيناء على خلاف الحقيقة.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بضبط وإحضار القيادي الإخواني عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وعدد من أعضاء المكتب السياسي.

وجاء أمر الضبط والإحضار الصادر بحق المذكورين من نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية التعاون والاتصال مع قنوات معادية للدولة المصرية.

ومن جانبه، علق ثروت الخرباوي، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، على قرار النيابة بضبط وإحضار الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، مشيرًا إلى أن عبدالمنعم أبو الفتوح مثل بندول الساعة، يذهب ويجيء.

وأضاف “الخرباوي”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لم يترك جماعة الإخوان في أي وقت، مشيرا إلى أنه صرح بنفسه بأنه اختلف مع الجماعة إلا أن الجماعة تعيش في داخله، وأنه صاحب هذا البيت.

وأوضح الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، أن أبو الفتوح اختلف مع بعض أفراد جماعة الإخوان، ولكن لم يختلف مع الإخوان كجماعة، مشيرا إلى أن التهمة التي توجه له هي انتماؤه لتنظيم إرهابي محظور.

وكشف النائب البرلماني مصطفى بكري، تفاصيل القبض على المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح، مشيرًا إلى أنه يواجه تهم الاتصال بتنظيم الإخوان واتهامه بالتخطيط لقلب نظام الحكم.

وكتب بكري، عدة تغريدات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها إن النيابة العامة المصرية أمرت بالقبض على “الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح”، بعد وصوله أمس من لندن على متن طائرة مصر للطيران.

وتابع بكري، أن أبوالفتوح وصل في الثامنة من مساء أمس إلى مطار القاهرة، وتم عرض جواز سفره على الأمن الوطني باعتباره من المدرجين على قوائم الترقب، ثم تم صرفه إلى خارج المطار، واليوم قدم جهاز الأمن الوطني مذكرة موثقة بالتحريات والفيديوهات إلى النيابة العامة، التي أصدرت أمرا بالقبض عليه.

وأوضح بكري، أن الأجهزة الأمنية توجهت إلى منزله لتلقي القبض عليه، حيث عثرت على العديد من الدلائل التي تثبت إدانته وعلاقته ببعض الخارجين على القانون والمتآمرين على أمن البلاد.

وأكد بكري أن أبوالفتوح يواجه اتهامات بعلاقته بتنظيمات إرهابية، وتهديد أمن واستقرار البلاد.