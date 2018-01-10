باحثون بريطانيون يوضحون ان نزيفاً بالمخ سبب موت تشيخوف

ذكرت مجموعة من الباحثين البريطانيين أن السبب المباشر وراء موت الكاتب الروسي والمسرحي أنطون تشيخوف هو تعرضه لنزيف في المخ.

وأفادت وكالة تاس استنادًا على صحيفة تايمز البريطانية، أنه بعد دراسة التركيب الكيميائي للعينات المأخوذة من البطاقة البريدية التى وقّع عليها الكاتب، ورسائله، وقميصه الذي كان يرتديه لحظة وفاته وعليه بقع من الدم، فقد اكتشف العلماء أنه بالإضافة إلى البروتينات التي تدل على وجود الجرثومة الفطرية لمرض السلّ، فهناك أيضًا مادة بروتينية ساعدت في تكوين جلطة، أدت بدورها إلى انسداد الأوعية الدموية ونزيف في المخ.

وقد توفى أنطون بافلوفيتش تشيخوف في 15 يوليو عام 1904 في فندق في منتجع بادنويلر في الغابة السوداء بألمانيا، وذهب إلى هناك بسبب تفاقم مرض السلّ.

وقبل ذلك، فقد اعتقد كاتبو السيرة الذاتية لتشيخوف أنّ سبب موته يمكن أن يكون بسبب نوبة قلبية.