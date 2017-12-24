صحيفة بريطانية تفضح عملية سمسرة سياسية حاول فيها ابن سلمان اقناع عباس بالعودة للتعامل مع صفقة القرن الامريكية
أهم العناوين
جرينتش+2 03:10
موقع استخباري اسرائيلي يكشف ان امريكا قررت رفع يدها عن السلطة وعباس

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني