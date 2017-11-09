المبادرات الصغيرة والعفوية تعزز الحياة الزوجية اكثر من الاساسية 

وجد بحث جديد أن التصرفات والمبادرات الصغيرة تعزز مشاعر الحب بين الزوجين ويمكن أن تكون سر الزواج السعيد.

واتفق الباحثون على أن القيام بمبادرة صغيرة تعكس مدى حب الشخص لشريكته، مثل التعاطف معها، كان أكثر نفعا في العلاقة الزوجية، من مجرد قول: “أنا أحبك”.

ووجد الباحثون من كلية الصحة والتنمية البشرية في ولاية بنسلفانيا، أن الناس اتفقوا على أن المبادرات الصغيرة النابعة من الحب، كانت صحية أكثر من قول كلمات الحب.

وطلب فريق البحث من 495 بالغا أمريكيا، الإجابة على استبيان حول ما إذا كانوا يعتقدون أن معظم الناس سيشعرون بالحب، في 60 من السيناريوهات المختلفة.

وشملت الحالات الأفعال الإيجابية والسيناريوهات المحايدة، بالإضافة إلى الحالات السلبية.

وقام الباحثون بتحليل البيانات بالاعتماد على نموذج “الإجماع الثقافي”، وهو عبارة عن إطار لقياس معتقدات ثقافية.

وقالت الباحثة سعيدة هيشماتي: “تظهر نتائجنا أن الناس يتفقون على السيناريوهات، التي لم تكن بالضرورة رومانسية للغاية”.

وأضافت موضحة: “من الممكن أن يشعر الناس بالحب بحركات بسيطة، ولا يجب أن تكون المبادرات مبالغا فيها”. واتفق المشاركون على أن ملاحقة الأشخاص في جميع الأوقات، أمر غير محبب بالنسبة للكثيرين.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن الرجال يميلون إلى التفكير في مفهوم الحب، بشكل مختلف عن النساء اللواتي يملن للمبادرات الصغيرة أكثر من الرجال.