في مئوية وعد بلفور المشؤوم تحضر مقولة جمال عبدالناصر : "لقد اعطى من لا يملك وعداً لمن لا يستحق"
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قائمة باسماء العلماء والمفكرين والاكاديميين المشمولين باوسع حملة اعتقالات سعودية

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