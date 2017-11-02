في مئوية وعد بلفور المشؤوم تحضر مقولة جمال عبدالناصر : "لقد اعطى من لا يملك وعداً لمن لا يستحق"
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جرينتش+2 06:44
حسن نصر الله يؤكد لهنية والعاروري ضرورات توطيد محور المقاومة

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