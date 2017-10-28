“حماس” تنفي نبأ تقدمها بطلب لفتح مكتب لها في الأردن

نفت حركة “حماس”، امس الاول الخميس، ما تتناقله بعض وسائل الاعلام، عن تقدمها بطلب لفتح مكتب لها في الأردن.

وقال رأفت مرة، رئيس الدائرة الإعلامية في حركة “حماس”، إن “كل ما نشر في وسائل الإعلام عن طلب تقدّمت به الحركة، لفتح مكتب لها في عمّان، لا أساس له من الصحة”.

وأضاف في تصريح صحفي مقتضب، “أن هذا الخبر المزعوم، يهدف إلى التشويش على العلاقة الإيجابية بين حماس والأردن”.

وكان اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، قد هاتف الاسبوع الماضي الملك عبد الله الثاني.

وقال بيان صادر عن حركة “حماس”، إن هنية استعرض خلال المكالمة الهاتفية، التطورات السياسية الأخيرة وخاصة في ملف المصالحة.

ونقل بيان “حماس”، تأكيد الملك، على “مواصلة الأردن مواقفها بدعم كل الفلسطينيين خاصة أمام التحديات الراهنة”.