رئيسة حكومة الاجرام البريطاني بحق الشعب الفلسطيني تعلن افتخارها باحياء الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنها ستحتفل بمرور 100 عام على وعد بلفور “بافتخار”.

وخلال الجلسة الأسبوعية لمساءلتها أمام البرلمان، أضافت ماي أنها تفتخر بدور بريطانيا في إقامة “دولة إسرائيل”، مؤكدة أنه “من المهم الآن العمل على التوصل لحل الدولتين لإنهاء النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني”.

وكانت الحكومة البريطانية قد رفضت في نيسان الماضي، تقديم أي اعتذار يتعلق بوعد بلفور الذي أسس لقيام “إسرائيل”.

وأفادت الحكومة المحافظة في بيان لها، بأن وعد بلفور موضوع تاريخي ولا نية لها بالاعتذار عنه، بل أعربت عن الفخر بدور بريطانيا في إيجاد “دولة إسرائيل”.

ووعد بلفور هو الاسم الشائع المطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور بتاريخ 2 تشرين ثاني 1917 إلى اللورد اليهودي ليونيل وولتر دي روتشيلد، يقول فيها إن الحكومة البريطانية ستبذل جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

وكانت العصابات الصهيونية، قد أقرّت قيام دولة الاحتلال “إسرائيل” بعد الإعلان عن وثيقة قيام “دولة إسرائيل”، والتي كتبت في 14 أيار 1948 بعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان ديفيد بن غوريون الرئيس التنفيذي للمنظمة الصهيونية العالمية ومدير الوكالة اليهودية قيام الدولة الإسرائيلية وعودة الشعب اليهودي إلى ما أسماه أرضه التاريخية.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يصر فيه المسؤولون الفلسطينيون على ضرورة اعتذار بريطانيا عن إصدار هذه الوثيقة.

وفي كلمة ألقاها من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 20 أيلول الماضي، طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، السلطات البريطانية الحالية تقديم اعتذار عن إصدار “وعد بلفور” يوم 2 تشرين الثاني من العام 1917، ومنح تعويضات للفلسطينيين على احتلال أراضيهم، الذي مهدت رسالة الوزير البريطاني بلفور الطريق له.

وجدد عباس بالتالي مطالبته لبريطانيا، الذي أعلن عنها في الدورة السابقة للجمعية العامة للمنظمة العالمية عام 2016.

وفي حزيران من العام الجاري، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أمام أعضاء جامعة الدول العربية، أن حكومة عباس تعد خطة لمحاكمة بريطانيا بسبب إصدار “وعد بلفور”.

يذكر أن “وعد بلفور” يمثل رسالة بعث بها وزير الخارجية البريطاني، آرثر بلفور، في العام 1917، إلى اللورد روتشيلد، أحد زعماء الحركة الصهيونية في تلك الفترة، أعلن فيها عن دعم بريطانيا لإقامة دولة لليهود في فلسطين.

من جهتها، ادانت حركة “فتح” تصريحات تيريزا ماي وتصميمها على الاحتفال بمئوية “وعد بلفور”، الذي وصفته بالمشؤوم.

وقال منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة “فتح”، إن بريطانيا ستدفع ثمنا غاليا من سمعتها وصورتها جراء احتفالها بذكرى “وعد بلفور”، مضيفا أن هذا الأمر سيؤسس لعزلها أمام المجتمع الدولي والمنطقة كلها.

وتابع: إن تصريح تيريزا ماي يعبر عن انحياز حقيقي لدولة الاحتلال العنصرية وتكمن خطورته في تشريعه للاحتلال، الذي يستهدف الأرض و الإنسان الفلسطيني، وفي تنصل بريطانيا من مسؤليتها ومن ما يترب لشعبنا عليها من حقوق.

وأضاف الجاغوب أن ما صرحت به ماي بمثابة إعلان لرفض ما جاء في خطاب الرئيس عباس في الجمعية العامة ومطالبته للحكومة البريطانية بأن تتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والسياسية والمادية والمعنوية لنتائج “وعد بلفور”، والاعتذار للشعب الفلسطيني لما حل به من نكبات وظلم، وتصحيح هذه الكارثة التاريخية ومعالجة نتائجها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.