رئيسة حكومة الاجرام البريطاني بحق الشعب الفلسطيني تعلن افتخارها باحياء الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم
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خبير روسي يتوقع اعادة انتاج السعودية ولكنه يحذر من غضبة المتشددين

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