تشميع مقر “الاخوان” في اربد

داهمت قوة امنية برئاسة نائب محافظ اربد مقر جبهة العمل الاسلامي في المدينة صباح اليوم السبت، وطالبت قيادة الحزب بتسليمه.

وقالت مصادر الحزب ان اعضاء حزب جبهة العمل قد امتنعوا عن تسليم مقر حزبهم كونه مستأجراً بعقد رسمي مصدق, معتبرين هذا الاجراء مخالفاً للقانون والدستور, ويشكل اعتداءً صارخاً على الحريات.

وأضافت هذه المصادر تقول, ان نائب المحافظ قرر تشميع المقر, فيما رفض اعضاء الحزب مغادرته, واعلنوا اعتصام في مقرهم وعقد هيئة عامة مفتوحة, مطالبين اصحاب القرار العقلاء التدخل لايقاف هذا التجاوز الخطير.

ومن جانبه قال نائب أمين عام الحزب المهندس نعيم الخصاونة في تصريح صحفي, إن نائب المحافظ أبلغهم اليوم خلال جلستهم الطارئة في مقر الحزب بإربد بأن مقر الحزب سيشمع بالشمع الأحمر، مطالبًا كافة الأطراف باللجوء إلى القضاء لحل النزاع.

ونوه الخصاونة إلى أن هذا القرار جاء بعد مفاوضات جرت صباح اليوم السبت بين قيادة الحزب ونائب المحافظ الذي طلب منهم تسليم المقر, غير أنهم رفضوا الطلب كون الحزب لديه عقد إيجار قانوني ينتهي في 2020 ولا يحق لأي جهة اخلاءهم دون قرار قضائي.

وأضاف أن:” قيادة الحزب من جهتها أكدت لنائب المحافظ أن الحزب ليس طرفا في النزاع القائم مع جمعية الاخوان المرخصة حديثا وأنه حزب مرخص وفق القانون”.

وكان حزب جبهة العمل- فرع إربد قد دعا أعضاءه وهيئته العامة لجلسة طارئة اليوم السبت بسبب طلب محافظ أربد رضوان العتوم من القائمين على المجمع الإسلامي جنوب مدينة اربد تسليم المبنى الكامل لجمعية الإخوان المسلمين حديثة الترخيص, رغم تسجيل قضية في المحكمة لا زالت منظورة ولم يتم الحكم بها.