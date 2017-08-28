الاسد مستعد للمصالحة حتى مع الذين رفعوا السلاح بوجه الدولة لان التسامح هو الحل الافضل للازمة السورية
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جرينتش+2 01:58
يوسف شعبان اعتزل العمل الفني بعدما عمل في التمثيل 50 عاماً

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