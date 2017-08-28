يوسف شعبان اعتزل العمل الفني بعدما عمل في التمثيل 50 عاماً

قال الفنان المصري يوسف شعبان، إنه عمل في التمثيل على مدار 50 عامًا، مرددًا: «أنا شبعان تمثيل».

وأضاف شعبان، خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء امس الاول السبت، أنه كان يتمنى الموت وهو يعمل في الفن وليس خارجه.

وأوضح أنه لم تُعرض عليه أية أعمال فنية عقب إعلانه اعتزال الفن، مضيفًا أن الاعتزال كان بمثابة رفض لانحدار المستوى الفني والثقافي الذي وصلت إليه الدراما المصرية.

وتابع يقول : أنه يجب عودة قطاع الإنتاج للتليفزيون المصري بسبب وجود تخريب في كثير من الأعمال الفنية الحالية، مؤكدا أن السينما المصرية كانت تحقق أكبر عائد للدخل القومي بعد مادة القطن المصدر.

واستطرد أنه لابد من تأسيس جهة للإشراف على الإنتاج الفني في مصر؛ لمنع وجود أعمال فنية تسيء لتاريخ الفن المصري، الذي كانت تتنافس التليفزيونات العربية للحصول عليه.

وأعرب عن استيائه من عزل الفنانين القدامى من الممثلين والمخرجين والكتاب، واستبعادهم عن الأعمال الفنية الجديدة، مضيفًا أنه في آخر 4 سنوات حُكم على جيل من الممثلين القدامى بالإعدام فنيًا.