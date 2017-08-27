عناد رشدي اباظة اتاح لعمر الشريف فرصة الانطلاق نحو العالمية

كشف ماكيير مصري سرا قديما يتعلق بحلول النجم عمر الشريف محل النجم المصري الاخر رشدي اباظة في المشاركة في فيلم “لورنس العرب” الذي شكل بوابة انطلاق عمر الشريف نحو النجومية العالمية.

القصة رواها الماكيير محمد عشوب، مشيراً إلى ان المخرج البريطاني، ديفيد لين، كان يبحث عن بطل عربي لفيلمه “لورنس العرب”، فرشح له البعض رشدي أباظة، خاصة وأن الأخير يمتلك القدرة على التحدث بخمس لغات، وهو ما جعل لين يحضر إلى مصر من أجل لقاء أباظة. إلا أنه حينما طلب مقابلته، وصلت المعلومة إلى الدنجوان بشكل غير صحيح، حيث أخبروه أن ديفيد لين يرغب في إجراء اختبار له، فما كان منه إلا رفض ذلك الأمر، وأخبرهم بأن لديه فيلم “في بيتنا رجل” يعرض بالسينما، وعليه مشاهدة الفيلم إن كان يرغب في رؤيته وهو يمثل.

وبعدما أبلغ لين بالأمر لم يمانع، وقرر أن يذهب إلى سينما “ديانا” من أجل مشاهدة الفيلم الذي شارك في بطولته عمر الشريف وحسن يوسف، لكن المفاجأة كانت إعجاب لين بالشريف وملامحه، لذلك طلب مقابلته.

كما لم يتردد عمر الشريف وذهب إلى مقابلة المخرج البريطاني، الذي اكتشف قدرة الشريف على الحديث باللغة الإنجليزية بشكل مميز، لذلك طلب منه الحضور إلى لندن من أجل إجراء جراحة لإزالة “حسنة” كانت بوجهه، وتعاقد معه على بطولة الفيلم.

ما حدث لم يكن يتوقعه رشدي أباظة، وهو ما جعله يشعر بالغيرة من عمر الشريف، مثلما أكد عشوب، لافتاً إلى كون هذا الأمر تسبب في أن تكون العلاقة بين أباظة والشريف فاترة.