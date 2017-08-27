وقف القتال في القلمون السورية والجرود اللبنانية صباح اليوم بعدما استسلم الدواعش لحزب الله واستجابوا لكافة الشروط
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جرينتش+2 10:39
اندونيسية تلبي نداء الحج رغم بلوغها 104 سنوات من العمر

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