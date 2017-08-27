اندونيسية تلبي نداء الحج رغم بلوغها 104 سنوات من العمر

وصلت إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، امس السبت، أكبر معمرة إندونيسية، تبلغ من العمر 104 أعوام، لأداء مناسك الحج.

وكان في استقبال، مارية مارغاني محمد، لدى وصولها، مدير غرفة عمليات اللجنة الإعلامية للحج بوزارة الثقافة والإعلام، والقنصل العام الإندونيسي بجدة، ورئيس بعثة الحج الإندونيسية.

وعبرت الحاجة الإندونيسية عن سعادتها من تسهيلات إجراءات الجوازات خلال رحلتها إلى المملكة، مشيدة بحسن الترتيب والتنظيم وسرعة الإنجاز، وحسن المعاملة مع كبار السن من الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج.

وتلقت مارية مارغاني محمد الرعاية الصحية اللازمة وقت وصولها المطار للاطمئنان على صحتها.