وقف القتال في القلمون السورية والجرود اللبنانية صباح اليوم بعدما استسلم الدواعش لحزب الله واستجابوا لكافة الشروط
أهم العناوين
جرينتش+2 10:40
الجيش العراقي ينجح اليوم في تحرير كامل احياء قضاء تلعفر

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني