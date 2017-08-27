الجيش العراقي ينجح اليوم في تحرير كامل احياء قضاء تلعفر

أعلن الفريق عبد الأمير رشيد يارالله، قائد عمليات “قادمون يا تلعفر” عن تحرير كافة أحياء مركز قضاء تلعفر، مشيرًا إلى أن ما تبقى من ساحة العمليات، هو ناحية العياضية والقرى المحيطة بها.

وقال يارالله في بيان صادر عن خلية الإعلام الحربي لقيادة العمليات المشتركة اليوم الأحد: “قطعات الفرقة المدرعة التاسعة ولوائي مع 9 2 و11 من الحشد الشعبي تحرر حي العسكري وحي الصناعة الشمالية ومنطقة المعارض وبوابة تلعفر وقرية الرحمة وبذلك تم تحرير كافة أحياء مركز قضاء تلعفر.

واضاف يقول : لم يتبق من ساحة عمليات قادمون ياتلعفر سوى ناحية العياضية والقرى المحيطة بها وقطعات الفرقة 15 وفق16 حاليا تتقدم باتجاه العياضية”.

وبدورها أعلنت قوات الحشد الشعبي والقطعات الأمنية العراقية عن تحرير منطقة “الصناعية الشمالية” شمال شرقي تلعفر من أيدي تنظيم “داعش” بالكامل، صباح اليوم الأحد، كما أعلنت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية عن اقتحام حي العسكري، أخر الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة “داعش”.