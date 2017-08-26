القوات العراقية تحرر مركز مدينة تلعفر وتقترب من سحق عصابات “داعش”

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم السبت السيطرة على مركز مدينة تلعفر وقلعتها التاريخية الواقعة وسط هذه المدينة التي تعد أحد آخر معاقل تنظيم داعش في العراق.

وقال قائد عمليات “قادمون يا تلعفر” الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله ان “قوات مكافحة الارهاب قد حررت حي القلعة وبساتين تلعفر وترفع العلم العراقي أعلى بناية القلعة”.

وقد انطلقت المعركة الجديدة فجر الأحد الماضي بعد أكثر من شهر من طرد التنظيم من الموصل، ثاني مدن العراق، إثر تسعة أشهر من المعارك الدامية.

وخلال سبعة ايام فقط أعلن جهاز مكافحة الارهاب الذي دخل مركز المدينة من المحور الجنوبي انتهاء مهامه القتالية، فيما أعلنت الشرطة الاتحادية التي تتولى المحور الشمالي الغربي مع الحشد الشعبي انتهاء مهامها القتالية كذلك.وتوشك القوات العراقية المتقدمة من كل المحاور الانتهاء من معركة تلعفر لكن الفريق يارا الله اكد ان “العمليات العسكرية مستمرة لحين اكمال ناحية العياضية والمناطق المحيطة”.

وتقع ناحية العياضية على بعد 15 كلم شمال مدينة تلعفر واليها انسحب معظم عناصر تنظيم داعش أمام تقدم القوات العراقية وفصال الحشد الشعبي التي تقاتل إلى جانبها بمساندة جوية من التحالف الدولي بقيادة أميركية.

وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها قد تمكنت من استعادة 16 حيا جديدا داخل تلعفر.

وأعلنت أنه لم يتبق إلا أحياء قليلة تحت سيطرة التنظيم.

يشار إلى أن الجيش العراقي والقوات الجوية والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب وقوات الحشد الشعبي تشارك جميعها في معركة تلعفر ضد تنظيم داعش.

وكان مصدر أمني عراقي قد أعلن عن مقتل 24 مسلحا داعشيا، الخميس الماضي، بينهم قيادات، بسلسلة غارات جوية للتحالف الدولي، في تلعفر.

وقال الرائد غياث كامل الجربا في القوة الجوية العراقية، إن “طائرات F16، التابعة للتحالف الدولي، قصفت ثلاثة مواقع للتنظيم حينها، مستخدمة 16 صاروخا”.