وثيقة دقيقة تفضح بالوقائع والارقام والاسماء تورط قطر في دعم داعش والنصرة والقاعدة وطالبان والاخوان المسلمين
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اخواني مصري يشعل ازمة حادة بين تركيا وتونس

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