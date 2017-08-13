الاردن يرفض طلب اسرائيل عودة بعثتها الدبلوماسية لعمان

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت ان الاردن قد طلب من وزارة الخارجية الاسرائيلية تأجيل عودة بعثتها الدبلوماسية إلى عمان، وذلك في ضوء استمرار التوتر الدبلوماسي بين البلدين.

وقالت مصادر عليمة للصحيفة أن موقف الأردن هذا يأتي لفحص إذا ما قامت إسرائيل بكافة التعهدات واستنفاذ كافة إجراءات التحقيق في ملف حارس السفارة الإسرائيلية، الذي قام الشهر الماضي بقتل مواطنين أردنيين.

وقالت المصادر: إن “نهج وتعامل نتنياهو مع القضية يمس بالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين وبالاعتراف الإقليمي الذي تسعى إسرائيل لنيله”.

ويأتي هذا الموقف الأردني، على الرغم من إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية، قبل عدة أيام، أن المدعي العام الإسرائيلي، بدأ تحقيقاته في القضية التي وقعت في السفارة الإسرائيلية, حيث اصدر المدعي العام الإسرائيلي، شاي نيتسان، بالتنسيق مع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أوامره إلى جميع الأطراف، لتسليمه المواد المتوفرة بحوزتهم، والتي على صلة بالحادث.

ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية، عمانوئيل نحشون، فقد قال: إن التحقيق سيجري وفق القانون، وإن بلاده ستُطلع الأردن على تطورات التحقيق والخلاصات.