انتحاري داعشي يجندل العشرات من جيش الاسلام قرب الحدود الاردنية    

قُتل 23 ارهابيا على الاقل من فصيل “جيش الاسلام” واصيب عشرات اخرون بجروح يوم امس الجمعة في تفجير بجنوب سوريا بالقرب من الحدود مع الاردن بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المرصد : “هز انفجار عنيف منطقة نصيب الحدودية الواقعة عند الحدود السورية – الأردنية، بالريف الجنوبي لدرعا”.

واضاف ان هذا الانفجار قد استهدف اجتماعاً في معسكر لجيش الإسلام، بالقرب من بلدة نصيب الحدودية”.

واشار المرصد الى أن “23 شخصاً على الأقل معظمهم من عناصر جيش الإسلام قضوا وأصيب عشرات آخرون بجراح، جراء الانفجار الناجم عن اقدام شخص على تفجير نفسه في المعسكر”، لافتا الى ان عدد القتلى مرشح للارتفاع.

ولم تتبنّ التفجير اية جهة بعد، غير ان عناصر تنظيم داعش قد استهدفوا في السابق فصائل معارضة بجنوب سوريا.