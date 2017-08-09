هيلاري كلينتون تداري الاحزان بارتداء القفطان

نشرت مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الأمريكية السابقة، هيلاي كلينتون، مجموعة من الصور خلال حضورها حفل زفاف لاعب كرة القدم الإسرائيلي أليكس سفييكا، في مدينة نيويورك من ابنة الملياردير المغربي “اليهودي” مارك لازر.

ووفقا للصور المنشورة عبر حسابها على موقع الصور “إنستجرام” ، فقد ظهرت كلينتون, برفقة زوجها الرئيس الأسبق بيل كلينتون, وهي ترتدي زيا عربيا مغربيا لفت أنظار الضيوف المشاركين بالحفل.

كما كشفت الصور عن تخطي “كلينتون” لأزمة الهزيمة المرة التي تعرضت لها خلال الانتخابات الأخيرة، حيث بدت وهي تخفي احزانها, فيما تبدي سعادتها وهي تمسك بيد زوجها طوال الحفل.

وبالاجمال فقد أبهرت السيدة كلينتون الضيوف بالقفطان المغربي، فأطلقوا عليها اسم “ملكة الشرق”، فيما ذكرت مجلة “فوغ” الشهيرة أن هذا الزي كان الأنسب لهذا الاحتفال.