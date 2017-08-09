دراسة حديثة تبين ان ساعات العمل الطويلة تسبب أمراض القلب

في تقرير علمي جديد نشر في صحيفة الغارديان البريطانية تبين لفريق من العلماء والمختصين بأن العمل لساعات طويلة يومياً يؤدي إلى أمراض القلب وتفاقم حالاتها وبالتالي الإصابة بنوبات قلبية وجلطات وغيرها.

وقد نشرت هذه الدراسة مجلة القلب الأوروبية، وهي مستخلصة من عدد كبير من دراسات سبق أن قام بها علماء من عدة دول أهمها السويد وفنلندا والدنمارك وبريطانيا.

وبنيت الدراسة على مراحل وبعد مشاركة 85 ألف شخص بالغ فيها، وتبين أن الأشخاص الذين يعملون أكثر من 55 ساعة في الأسبوع معرضين للإصابة بأمراض قلبية أكثر من غيرهم وخاصة حالة ارتجاف القلب الأذيني، ونسبة إصابتهم بأمراض القلب وصلت إلى 40 % خلال السنوات العشرة الأولى من توليهم الوظيفة وارتفعت النسبة إلى الضعف بعد مرور مدة.

وأشارت الدراسة إلى أن ساعات العمل الطويلة ليست السبب الوحيد في ارتفاع هذه النسبة بل رافقها مسببات أخرى كالتوتر المزمن وقلة النوم كذلك.

لذا خلصت الدراسة إلى أن تغيير نمط الحياة وأخذ فترات راحة وممارسة الرياضة يجب أن تصحب عملية تنظيم الجدول الزمني للعمل وساعاته.