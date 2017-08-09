حملة تشويقية تسبق طرح الالبوم الجديد للمطربة التونسية لطيفة

قررت الفنانة التونسية لطيفة، طرح ألبومها الجديد منتصف آب الجاري، وتم إطلاق حملة إعلانية تشويقية عبر بانرات في معظم الميادين الكبرى في القاهرة ترويجاً لألبومها الذي يعد التعاون الأول الذي يجمع لطيفة مع شركة فودافون مصر وشركة قنوات، وتتولى بموجبه الشركة حق التوزيع الحصري للألبوم في مصر والعالم العربي.

وحسب بيان صادر عن لطيفة فإنها حرصت على تقديم وجبة متنوعة من الموسيقى والكلمات، وستغني لخلاله العديد من اللهجات منها المصرية والتونسية واللبنانية والمغربية، ويحتوي على12 أغنية وقعها عدد من أبرز الشعراء والملحنين في مصر والوطن العربي.

وفي وقت سابق قالت لطيفة إن أفضل دعوة هي الدعوة التي كانت تدعوها أمها لها طوال الوقت والتي كانت تقول فيها «الله يعطيكي ليرضيكى».

وتابعت لطيفة: «هذه الدعوة من أفضل الدعوات التي تحرص دائما أن تدعو بها»، مؤكدة أن دعوات أمها لها كانت وراء مباركتها في حياتها ونجاحها، وأضافت أن هناك دعوة أخرى هي مفضلة لديها وهي «ربنا يحبب خلقه فيكي».