وثائق ويكيليكس تفضح مسيرة التطبيع السرية بين اسرائيل والسعودية منذ عشرين عاماً
أهم العناوين
جرينتش+2 06:05
رحلة صيد صحراوية تولد صداقة حميمة بين “المحمدين” السعودي والاماراتي

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني