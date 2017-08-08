ام كلثوم والعندليب والمليجي نجوم اثرياء ليس لهم ابناء

بعد مسيرة طويلة من الكفاح والمعاناة كون نجوم الزمن المصري الجميل ثروات طائلة منها عقارات ومجوهرات وسيارات فارهة.

بعض هؤلاء النجوم لم يكن لهم ورثة من صلبهم, مثل عبد الحليم حافظ ومحمود المليجي وام كلثوم حيث انهم لم ينجبوا وهو ما جعلهم يوصون بثرواتهم لاشقائهم وأبناء أشقائهم.

تركة ام كلثوم

قبل رحيل كوكب الشرق في 3 شباط عام 1975 اوصت بأن تؤؤل تركتها الفنية لجميع الشعب المصري, أما فيما يخص تركتها الخاصة فقد اوصت بان يشترك في ارثها “11” شخصا من بينهم زوجها الدكتور حسن الحفناوي وأبناء شقيقها الشيخ خالد وشقيقتها سيدة, حيث تركت ام كلثوم ميراثا عبارة عن فيلا بالزمالك و 50 فدانا ارض زراعية ومجوهرات نادرة من الماس واللؤلؤ الحر كان معظمها هدايا من الملوك والامراء العرب وسندات وأرصدة مالية في عدة بنوك.

تركة العندليب الاسمر

بعد رحيل العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ وجدت اسرته وصيته التي اوصي فيها بأن تؤول كل ثروته الى اشقائه وابن خالته شحاتة وزوجة شحاتة (فردوس).

كما اوصى العندليب ألا تباع شقة في حي الزمالك بالقاهرة بل تظل مزارا لجمهوره ومحبيه.

وصرح محمد شبانه نجل شقيقه ان عمه العندليب ترك 40 % من شركة صوت الفن والتي عليها الان مشاكل قضائية, وسيارة مرسيدس, وفيلا بالعجمي, فيما نفى ما تردد من ان هيفاء وهبي واليسا كانتا تريدان شراءهذه الفيلا.

تركة محمود المليجي

في عام 1986 رحل النجم المشهور محمود المليجي إثر ازمة قلبية مفاجئة اثناء تصويره لاخر مشاهده في فيلم “أيوب” الامر الذي اصاب عائلته تصاب بالاضطراب والتخبط.

فقد ترك المليجي 5 سيارات وارصدة بالبنوك وبما انه لم ينجب فلم يكن له وريث شرعي من صلبه, حيث احتدم الخلاف بين اقاربه الذين قاموا بالحجز على تركته ما جعل زوجته تطعن في الوصية وتستشكل في حكم الحجز حيث افصحت عن اصول ومستندات تثبت فيها ملكيتها.

تركة فريد شوقي

بعد رحيل وحش الشاشة النجم فريد شوقي الذي لم ينجب ذكورا في 27 تموزعام 1998 ذكرت ابنته الفنانة رانيا انه طلب في وصيته عدم بيع شالية المعمورة,فيما طلب ان يباع مكتبه الذي كان يملكه بوسط القاهرة.

هذا وقد ترك وحش الشاشة فيلا بالعجوزة في القاهرة, وبعد رحيله دب خلاف على التركة بين ورثته, وهن بناته الخمس وارملته السيدة سهير ترك وشقيقتاه نفيسة وعواطف حيث وصل بهم الخلاف الى ساحات المحاكم.