هذا الشبل من ذاك الاسد.. حفيد مانديلا يرفض اللقاء مع الصهاينة

أوردت وكالة “الاناضول” التركية للأنباء ان حزب “المؤتمر الوطني الإفريقي” الحاكم في جمهورية جنوب إفريقيا، أعلن انه يرفض لقاء وفد إسرائيلي يعتزم زيارة جنوب افريقيا في آب الجاري.

وخلال حديث ادلت به لوكالة “الأناضول”، قالت المتحدثة باسم الحزب، نوسيبا مهلولي، الأحد، إن وفدًا إسرائيليًا سيزور جنوب إفريقيا في موعد لم يحدد بعد، لإجراء لقاء مع مسؤولي الحزب وأعضاء من الحكومة، إلاّ أن المسؤولين في الحزب رفضوا.وأضافت مهلولي “أن نواب الحزب لن يُشاركوا في أي جلسة برلمانية، في حال زار الوفد الإسرائيلي البرلمان”. وأشارت إلى أن الحزب الذي يشغل 249 مقعدًا (من أصل 400) في البرلمان، لم يبلغ بعد المسؤولين الإسرائيليين رسميًا برفض اللقاء الذي “رحّب به النواب والأعضاء”.

ومن جهته، أكّد البرلماني في صفوف الحزب ماندلا مانديلا, وهو حفيد الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا، دعمه قرار الرفض.

واعتبر مانديلا أن حزب “المؤتمر الوطني الإفريقي” أظهر التزامه بمواقف جده الداعمة للقضية الفلسطينية.ودعت حكومة بلاده إلى طرد السفير الإسرائيلي، واستدعاء سفيرها لدى اسرائيل، وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العبرية. واستدرك منديلا قوله: “إن التاريخ ينتظر منّا اتخاذ التدابير ضد الأنظمة الوحشية وغير المشروعة”.

وفي أيار 2010 سحبت جنوب إفريقيا سفيرها لدى اسرائيل عقب اعتراض قوات البحرية الإسرائيلية سفن “أسطول الحرية” التي كانت متوجهة إلى شواطئ قطاع غزة لإيصال مساعدات إنسانية، ما أسفر حينها عن مقتل 10 من المتضامنين الأتراك وإصابة 50 آخرين.

ورغم استئناف العلاقات بين البلدين وعودة السفير الجنوب إفريقي بعد عدة أسابيع إلى تل أبيب، إلا أن إسرائيل رفضت في العام 2015 السماح لوزير خارجية جنوب إفريقيا، بلير زيماندا، آنذاك، بالهبوط في مطار “بن غوريون” لأنه أراد زيارة الأراضي الفلسطينية فقط