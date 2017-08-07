دولة الامارات تدعو اوروبا وامريكا للتسليم ببقاء الاسد في الحكم.. وتركيا توقف الدعم المالي لائتلاف المعارضة السورية
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“هآرتس” تفضح الطابق وتعلن ان “الجزيرة” ستواصل نشاطها باسرائيل

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