كوريا الشمالية  تتحدى امريكا وترفض قرارات مجلس الامن

قالت حكومة بيونغ يانغ إنها ترفض بشكل كامل قرار مجلس الأمن الدولي والعقوبات الجديدة المفروضة عليها معتبرة إياها انتهاكا لسيادتها.

وأكدت الحكومة في بيان لها أنها لن تناقش قضية نزع السلاح النووي مادام هناك تهديد نووي وعداء قائم من قبل الولايات المتحدة.

وجاء في بيان الحكومة الذي نشر على وكالة أنباء كوريا الشمالية:

مادام هناك تهديد نووي ومكائد ضد الجمهورية، نحن لن نناقش القوة النووية الرادعة والدفاعية ولن نوقف طريق تعزيز القوة النووية للدولة.

وفرض مجلس الأمن الدولي في الـ 5 أب ، حزمة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية بسبب برنامجها الصاورخي.

ومرر المجلس بالإجماع مشروع قرار يحظر بعض الصادرات من كوريا الشمالية ويفرض قيودا على الاستثمارات داخلها.

اختبرت كوريا الشمالية، مرتين خلال تموز الماضي، صاروخا بالستيا عابر للقارات وأثارت التجربتان إدانات دولية واسعة، لاسيما من جانب الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.