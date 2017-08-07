الفلفل حرّاق المذاق ولكنه مقاتل باسل ضد السمنة والسرطان

أشارت هيلين هوداك، الخبيرة في مركز الأبحاث الزراعية الفرنسى، أنه للاستفادة من الفوائد الصحية العديدة لثمرة الفلفل يجب تنويع ألوانه من الأصفر والأحمر والأخضر، لما لديه من قدرة فائقة على مقاومة الأكسدة المرتبطة بفيتامين (سى)، حيث إن 100 جرام من الفلفل تعطيك 126 ملليجرام من مادة (كاتالاز، وأوكسيد دسموتاز) المتواجد في الفلفل الأحمر، و”كرسيتين” المتواجد فى الفلفل الأخضر.

وقالت هذه الخبيرة، أن الفلفل بأنواعه الثلاثة يحتوى على مادة تعرف بالـ”كابسينويدس” القادرة على تدمير بعض الخلايا السرطانية, وتحديدا سرطان الثدي.. فضلا عما يتمتع به من فوائد صحية جمة ابرزها:

يحافظ على صحة العيون، حيث إنه يحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية تقلل من أمراض العيون والضمور.

يساعد مرضى السمنة فى انقاص الوزن وحرق الدهون.

يعزز جهاز المناعة ويحمى الجسم من الأمراض.

يقاوم البكتيريا والجراثيم ويطرد السموم من الجسم.

يعالج اضطرابات المعدة والتخلص من الامساك والإسهال.

يحد من أعراض الدورة الشهرية مثل الألم والدوخة والتقلصات.