دولة الامارات تدعو اوروبا وامريكا للتسليم ببقاء الاسد في الحكم.. وتركيا توقف الدعم المالي لائتلاف المعارضة السورية
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جرينتش+2 12:57
العوامية تُذبح بصمت لكن دماءها ستجرف ركائز الوحدة الوطنية السعودية

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