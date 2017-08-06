مزاعم اسرائيلية حول بدء التحقيق في حادث السفارة الاسرائيلية بعمان

زعمت صحيفة “هآرتس” ان النيابة العامة الاسرائيلية قد أمرت قسم التحقيق في الشرطة الاسرائيلية، أمس الاول الجمعة، بفحص حادث إطلاق النار في مباني السفارة الاسرائيلية بعمان، حيث أطلق حارس للسفارة النار على مواطنين اردنيين وقتلهما.

وجاء من وزارة القضاء ان النائب العام قد أصدر هذا الأمر بالاتفاق مع المستشار القانوني للحكومة. “وسيتم الفحص بمرافقة النيابة العامة، وبناء على النتائج، سيتم فحص امكانية التوجه الى السلطات الاردنية بطلب الحصول على مواد اخرى”.

ويشار الى ان الفحص في هذا الموضوع قد بدأ قبل اسبوع، حين سبق ان أعلن عمانوئيل نحشون، الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، بأن الفحص سيتم وفقا للإجراءات القضائية المتبعة، وان اسرائيل ستطلع الاردن على تطورات الفحص ونتائجه.

وكان أكرم مساعدة، المدعي العام الاردني، قد أعلن قبل ذلك، ان النيابة الاردنية قد قررت اتهام الحارس الاسرائيلي بمخالفات القتل وحيازة سلاح غير مرخص، وستعمل على محاكمته في المحكمة الدولية.