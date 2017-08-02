يسرا ترفض مليون دولار لقاء المشاركة في فيلم عالمي يسيء لمصر

أكدت الفنانة المصرية الجميلة يسرا رفضها لأكثر من عمل عالمي بسبب مواضيعها المسيئة لمصر ولمنطقة الشرق الأوسط.

وقالت يسرا: “عالميتي هنا في مصر, أنا عرض عليّ فيلمين عالميين وأنا رفضتهم لما يكونوا ضد مصر وضد المنطقة لأنه مرفوض تستعملني كوسيلة ضد وطني”.

واضافت يسرا تقول خلال حوارها في برنامج” تعالى اشرب شاي ” على راديو نجوم Fm إلى إنه عرض عليّ مليون دولار ورفضت وفخورة بذلك بشدة, لأن العالمية يا تيجي بقيمتي يابلاش”.

وقالت يسرا، إن الراديو هو سبب اختيارها للسينما، إذ كانت تشارك فى برنامج “ع الناصية” للإذاعى القدير عمر بطيشة، وحينما تشرفت بمقابلته سألنى “أنت تتمنى تكونى إيه”، فقلت له على فكرة “أنا برقص وبغنى وبمثل”، مشيرة إلى أنه كان لديها موهبة التقليد، وهو ما كانت تفعله مع أسرتها فى طفولتها، وبعد ذلك تم اختيارها للمشاركة فى أول فيلم سينمائى.