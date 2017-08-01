النواب يلغي المادة 308 من قانون العقوبات المخففة لعقوبة الاغتصاب

بحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وعدد من الوزراء, أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 في جلسة صباح اليوم الثلاثاء , حيث وافق النواب على الغاء المادة 308 المثيرة للجدل والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته.

وقال الدكتور الملقي ان الحكومة ملتزمة بموقفها بالغاء المادة 308 لتعزيز حماية الاسرة الاردنية باعتبارها اللبنة الاساسية لمجتمع قوي ومتماسك، مشيرا الى ان المادة تمس القواعد المفصلية التي تشكل المجتمع المبني على قيم العدالة والاسرة وديننا الحنيف.

وبقرار شطب المادة 308 ينضم الاردن الى قائمة دول أجنبية وعدد قليل من الدول العربية التي ألغت من تشريعاتها نصوصا تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من المجني عليها، ومنها مصر والمغرب وتونس.

ويرى مختصون ان المصدر المباشر للنصوص المتعلقة بالاغتصاب في قوانين العقوبات العربية هو المادة 206 من قانون الجزاء العثماني المعدل لعام 1911 والمستمدة أحكامه من قانون العقوبات الفرنسي لعام 1810.

وتنص المادة 206 على انه :”سواء أكان بالقوة أو الإحتيال تم إختطاف شخص ذكراً أم أنثى فيعاقب الخاطف كما يلي: إذا كان المخطوف ذكراً ولم يتم الخامسة عشر من عمره يسجن الجاني من سنة الى ثلاث سنوات، وإذا كان الطفل المخطوف أنثى فيوضع الجاني في السجن مؤقتاً، وإذا إرتكب الجاني فعلاً فظيعاً فيوضع بالسجن مدة عشر سنوات، وإذا كان المخطوف سواء كان ذكرا أم أنثى قد أتم الخامسة عشر من عمره، يعاقب الجاني بالسجن من سنتين الى ثلاث سنوات، وإذا عقد زواج بين الفتاة المخطوفة التي أتمت الخامسة عشر من عمرها والجاني، توقف الحقوق العامة، أو بموافقة ولي أمرها إذا لم تكمل ذلك العمر” .

ولم يحظ قرار اللجنة القانونية النيابية المعدل للمادة بالاصوات الكافية لتمريره، بما يُعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من ضحيته فقط في ثلاث جرائم، هي: مواقعة أنثى عمرها بين 15-18 عاماً، هتك عرض أنثى أو ذكرا بين 15 -18 عاماً بغير عنف أو تهديد، والخداع بوعد الزواج للبكر التي عمرها أكثر من 18 عاماً.

وتعفي المادة 308 قبل التعديل، الجاني في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه زواجًا صحيحًا من الضحية، على أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب 5 أعوام بعد ارتكاب الجناية أو 3 بعد ارتكاب الجنحة” .

وكانت مجموعة من النشطاء قد اعتصمت صباح اليوم الثلاثاء، أمام مجلس النواب، للمطالبة بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات.

وقد رفع الناشطون لافتات كُتب عليها “المادة 308.. ما بتحمي الشرف بتحمي الجاني، احمو الطفولة، ألغوا المادة 308، هن مش عرايس هن طالبات مدارس، “العدالة للجميع.. لا للمادة 308”.