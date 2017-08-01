 الشرطة الإسرائيلية تسخر اغنيات هاني شاكر لخدمة اغراضها

أطلقت الشرطة الإسرائيلية حملة جديدة في البلدات العربية داخل الكيان الاسرائيلي، استخدمت فيها كلمات أغنية للمطرب المصري المشهور، هاني شاكر تقول : “حسستك بالأمان.. واديتك الحنان”، وذلك في إطار حملة لتسويق مراكز الشرطة الجديدة المخطط إقامتها في القرى العربية.

وقد أثارت هذه الحملة ردود افعال عديدة لدى الفلسطينيين العرب الذين تساءلوا” ما العلاقة بين إحساس هاني شاكر وعنف الشرطة الصهيونية؟”.

وفي حين سخر معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي من حملة الشرطة التي اختارت أغنية “غلطة وندمان عليها” لأمير الطرب العربي، كتب آخرون أن الشرطة الإسرائيلية أفلحت في لفت انتباه الفلسطينيين العرب إلى مجهودها في البلدات العربية، إنشاء مراكز شرطة لتعزيز الأمن فيها من آفة العنف.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن بداية العام الماضي عن نيته زيادة قوات الشرطة في البلدات العربية، بهدف التصدي لظواهر التحريض والتطرف في تلك البلدات.