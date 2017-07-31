هي القدس قافُ القٌلوب

هي القُدْسُ..قِمَّةُ قافِ القَداسَةِ
قُدْسُ قِطافِ القَرارِ القَريرِ
قَوافِلُ قَمْحِ القصيدِ
لأَقْواسِها القُزَحِيَّةِ قَدْحُ القُلوبْ
***
هي القُدْسُ ..دُرَّةُ دالِ الدَّليلِ
هي القُدْسُ ..دانَةُ دَأْب الدُّعاةِ
هي القدسُ.. دَيْمومةُ الدَّهْرِ
دَيَّانَةُ الدَّهْرِ
دِيباجَةُ الدَّهْرِ
في القُدْسِ داءُ دُجًى يَدْلَهِمُّ
دَمارٌ..يُداهِمُ دَوْحَ الدِّيارِ
دَمارٌ
دَمارٌ
دَمارْ
***
هي القدسُ..سِدْرَةُ سينِ السُّؤالِ
سَمَتْ سُلَّمَ السَّعْدِ
سَلَّتْ سُيوفَ السَّلامِ السَّديدِ
هي القدسُ.. سُرَّةُ سِرِّ السَّماءِ
سَناءُ السُّهوبْ
***
هي القدسُ.. قُرَّةُ قَلْبِ القَناديلِ
قَطْرُ القَضاءِ
قَرينَةُ أُمِّ القُرَى..قَلَّدَتْها قِلادَةَ قافِ القِيادَةِ
قَصْدُ القَريبِ… القَصِيِّ
القَصِيِّ… القَريبْ
***
هي القُدْسُ.. دَنُّ الدُّعاءِ
دِماءٌ لِديمَةِ دَوْرٍ
دَؤوبٍ…
دَؤُوبٍ…
دَؤوبْ
***
هي القدسُ ..سُنَّةُ سِلْمٍ سَموحٍ..
تُسامِرُ سُوراً سِواراً
تُسانِدُ سُوراً أَسيراً
هي القٌدسُ.. سَرْوَةُ سِحْرِ السُّجودِ
سِقاءُ السَّحابِ السَّكُوبْ
***
هي القُدْسُ.. قافُ القُلوبِ
هي القُدْسُ.. دالُ الدُّعاءِ الدَّؤوبِ
هي القُدْسُ.. سِينُ السَّلامِ السَّليبْ