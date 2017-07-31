القرنبيط مفتاح الرشاقة لانه قليل السعرات وغني بالفيتامينات

أفادت مجلة “فرويندين” الألمانية بأن القرنبيط يعد مفتاح الصحة والرشاقة، حيث إنه يعتبر كنزاً من الفيتامينات والمعادن، كما أنه قليل السعرات الحرارية.

وأوضحت المجلة في موقعها على الإنترنت أن القرنبيط غني بفيتامين C وB3 وB5 وبروفيتامين A وحمض الفوليك، كما أنه يزخر بالبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والنحاس والزنك.

ومن ناحية أخرى، يساعد القرنبيط على التمتع بالرشاقة بفضل انخفاض سعراته الحرارية، حيث تحتوي 100 جرام منه على 25 سعراً حرارياً فقط، وذلك لأنه يتكون من الماء بنسبة تزيد عن 90%. كما أنه يحتوي على القليل من الكربوهيدرات. وبالإضافة إلى ذلك، يشتمل القرنبيط على الألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة.