قلق اسرائيلي من تدهور صحة محمود عباس وملصق فتحاوي يثير الشكوك والتساؤلات بهذا الخصوص
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مجلس النواب يُلغي العذر المخفف في جرائم القتل بداعي “الشرف”

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