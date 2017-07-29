صفية العمري تكشف ان كبار النجوم المصريين عاطلون عن العمل

لايزال الحزن يسيطر على الفنانة الكبيرة صفية العمرى بعد وفاة شقيقتها منذ عدة أشهر، حيث حاولت العمرى قضاء وقت طويل بالولايات المتحده الامريكية مع أبنائها لتخفيف حزنها ولكنها لم تستطع تجاوز الأزمة بسبب تعلقها الكبير بشقيقتها.

وقالت العمرى انها لم تتابع الاعمال الفنية فى الدراما والسينما المصرية طوال الفترات الماضية, وذلك بسبب ما يشاهده الجميع على الساحة الفنية، حيث وصفت العمرى الفن المصرى بأنه يمر بأسوأ فتراته حاليا، وأن الوضع بالنسبة لعدد كبير من النجوم محزن بشكل كبير، فمن غير المعقول ان نرى فنانا كبيرا قدم للفن المصرى والعربى الكثير من الأعمال الهامة ولم يجد حاليا من يقف بجانبه.

وأضافت تقول : انه هناك عددا كبيرا من نجوم الدراما المصرية يبحثون عن عمل يعبرون من خلاله عن انفسهم ومواهبهم, ولكن التجارة الفنية التي اصبحت تتحكم فى كل شىء كثيرا ما تحول دون ذلك.

وقد تمنت العمرى ان يتغير الحال خلال الفترات المقبلة وان تعود للنجم الحقيقى قيمته الفنية العالية .

وعلى جانب آخر اكدت العمرى انها تلقت أحد الاعمال خلال الموسم الرمضانى الماضى ولكنها لم تتحمس لتقديمه ولم تجد ما تنجذب له خلال هذا العمل، وقالت انها ستعود للوقوف امام الشاشات إذا وجدت دورًا مميزاً يضيف لتاريخها الفنى الكبير بالاضافة الى تعاملها مع جهة انتاجية تقدر قيمة النجوم على عكس ما نسمع حاليا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة صفية العمرى كان الجزء الأخير من مسسلسل ليالى الحلميه الذى أعاده الكاتب أيمن بهجت قمر وعمرو محمود ياسين مرة أخرى للشاشات ونال العديد من الانتقادات وقت عرضه.